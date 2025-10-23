吉道 さゆり キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。 小野 和久 気象予報士：お願いします。あす24日からの天気のポイントです。 小野：あす24日は晴れますが、26日・日曜日からは雨が続くでしょう。27・28日は、冬型の気圧配置と寒気の影響を受けるでしょう。雨が降る26日の予想天気図です。 小野：日本海を、前線を伴った低気圧が進みます。低気圧に近い能登地方ほど、雨が強まる可能性があります。27