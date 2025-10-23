大阪府警本部在留資格を「技能実習」から「特定技能」に変更するため、必要な試験の偽造合格証を国に提出し不正に許可を得たとして、大阪府警は23日、入管難民法違反の疑いで群馬県館林市近藤町、食品加工会社社員グエン・ティ・マイ容疑者（36）らベトナム国籍の男女2人を逮捕したと発表した。特定技能の取得には原則、分野別の技能試験や日本語試験に合格する必要がある。府警によると、1件13万円程度で偽造合格証を手に入れ