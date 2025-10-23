国内のインフラ（社会基盤）のあり方を研究・提言する日本プロジェクト産業協議会（ＪＡＰＩＣ）は２３日、複数のダムを一体的に運用する必要性を訴える提言書を国土交通省に提出した。各ダムの特徴に合わせて役割を分担すれば、洪水時に水をためる能力が高められるなどとしている。ＪＡＰＩＣの進藤孝生会長（日本製鉄相談役）が国交省の広瀬昌由技監に提言書を手渡した。提言書では、規模や立地などに応じて各ダムの強みを分