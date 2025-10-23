就任記者会見をする青山繁晴環境副大臣＝23日午後、環境省青山繁晴環境副大臣は23日の就任記者会見で、在任中に東京・九段北の靖国神社を参拝する意向を示した。時期は「慎重に考える」と述べた。青山氏は「参拝しないという政府方針はない」と強調。「私たちは英霊のおかげで生きているので、崇敬の念をどうささげるかは私が判断する」とした。高市早苗首相は、就任前の17〜19日に開かれていた秋季例大祭期間中の参拝を見送