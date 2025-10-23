富士フイルムは10月23日、ミラーレスカメラの新製品「FUJIFILM X-T30 III」を発表した。小型軽量ボディを継承しながら、最新の高速画像処理エンジン「X-Processor 5」を搭載してオートフォーカス性能を高めたのが特徴。フィルムシミュレーションダイヤルを新たに搭載し、写真フィルムを交換する感覚でさまざまな色調表現で撮影できるようにした。カラーバリエーションはシルバー、ブラック、チャコールシルバーの3種類。ラインナッ