女優當真あみ（18）が23日、東京・稲城市のよみうりランドで行われた、「よみうりランドジュエルミネーション」点灯式に登壇した。當真は光沢感のあるロングドレス姿で、長編映画初主演作「ストロベリームーン余命半年の恋」（酒井麻衣監督）公開を記念して共演の齋藤潤（18）とともに出席。会場がよみうりランドとあって「ここに来る間にたくさんの方（来園者）が声をかけてくださって、めちゃくちゃうれしかったです」と笑顔