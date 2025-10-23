Kis−My−Ft2宮田俊哉（37）が23日、都内で行われたカンテレ・フジテレビ系新アニメ枠「火アニバル!!」（26年1月スタート、火曜午後11時）作品ラインアップ発表会に出席した。超能力ポリスコメディー「超巡！超条先輩」の応援ゲストとして登壇。「ギャグ漫画なので、とにかくふざけているのが魅力。肩がなくなっているくらい肩の力を抜いて楽しめる」。また、「超条先輩は声優のどなたがやるんだろうとか、どんなSEが入るんだろう