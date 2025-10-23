北陸新幹線の敦賀以西について、自民党の自主研究会が、各ルートの費用対効果を試算したことについて石川県の馳知事は、政府でも議論が進むことを期待しました。 自民党の石川県関係の国会議員でつくる自主研究会は22日、敦賀以西の各ルートにおける費用対効果の試算を公表しました。それによると、米原ルートの費用対効果は、現行の小浜ルートより大きいとして、研究会は改めて優位性を強調しました。