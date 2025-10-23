ボクシングの元ＷＢＡ世界ミドル級王者・竹原慎二氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「竹原テレビ」に元ＷＢＡ世界スーパーフェザー級＆同ライト級王者・畑山隆則氏が出演。ＷＢＣ世界バンタム級１位・那須川天心（帝拳）と同級２位・井上拓真（大橋）による王座決定戦（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）の行方を占った。畑山氏は「難しいよね、これ。けど、忖度なしで言えば、６―４で天心…というか、５・５対４・５で天心。ど