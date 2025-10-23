コーヒーチェーンの「ドトールコーヒー」は、株式会社サンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」とコラボレーションした「福袋2026」を、全国のドトールコーヒーショップで12月26日(金)に発売する。発売に先立ち、10月24日(金)より順次店頭にて予約を開始する。福袋は、ドトール×ポチャッコのオリジナルトートバッグに、ぬいぐるみ、チャーム、巾着などの限定グッズやドリップカフェ、店舗で使えるコーヒーチケットなどを詰め込ん