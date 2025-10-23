声優の安田陸矢、瀬戸桃子、大久保瑠美が23日、都内で行われたカンテレ・フジテレビ系新アニメ枠「火アニバル!!」の作品ラインナップ発表会見に登壇。2026年1月より同枠で放送されるテレビアニメ『真夜中ハートチューン』のみどころを語った。【写真】胸元リボンがカワイイ…アニメを熱く語る宮田俊哉同作は、週刊少年マガジン（講談社）にて連載中の五十嵐正邦氏による大人気ラブコメ漫画『真夜中ハートチューン』が原作で、