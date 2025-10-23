俳優の舘ひろしが7年ぶりに単独主演を務めた映画『港のひかり』（11月14日公開）より、「僕とおじさん編」「知らない背中編」「12年の物語編」と題した3種類のショートPVが解禁された。【動画】映画『港のひかり』3種のショートPV本作は、北陸の港町を舞台に、過去を背負う元ヤクザと、光を失った少年との年の差を超えた友情を描いた感動作。主人公の“おじさん”三浦を舘、不慮の事故で両親を亡くした盲目の少年・幸太を歌舞