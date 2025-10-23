タレントの手島優（43）が23日、自身のインスタグラムを更新。“てじっ子”こと長男（2）とおそろいのTシャツを身につけた2ショットを披露した。【写真】「かわいい〜〜」2歳長男とおそろいTシャツの仲良し2ショットを披露した手島優手島は「はらぺこあおむしのTシャツオソロ #親子コーデ #はらぺこあおむし#親子 #ごきげん」のコメントとともに、仲むつまじい親子ショットを2枚アップした。この投稿にファンからは「お揃