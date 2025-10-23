JR四国は、香川と徳島を結ぶ高徳線に今月25日から導入する「アンパンマン列車」の新型車両を香川県高松市で報道関係者に公開しました。子どもたちに人気の「アンパンマン」や「ばいきんまん」。車体に描かれているのは、あわせて46のなかまたちです。アンパンマン列車の誕生25周年を記念し、今月25日からJR高徳線に導入される新しい列車です。座席にキャラクターをあしらった「アンパンマンシート」はありませんが、天井にデザイン