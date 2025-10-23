「プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、DeNAはスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）を1位指名。2球団競合で敗れ、外れ1位で青学大の小田康一郎内野手（4年＝中京）の交渉権を獲得した。「いきなり悔しい…物凄く悔しい」新監督の初仕事を終え、第一声で悔しさを隠さなかった指揮官。佐々木麟太郎をサプライズ1位指名で会場を沸かしたが、ソフトバンクも指名し、一騎打