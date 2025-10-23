ノルディックスキー複合の渡部暁斗（３７）（北野建設）が２３日、長野市内で記者会見を開き、２０２５〜２６年シーズン限りでの現役引退を正式に発表した。「すっきりと晴れやかな気持ちで決意できた」と語った。２２年北京五輪前も引退を考えたというが、「（当時は）コロナ禍の消化不良で踏み切れなかった。今は競技人生の始まりから終わりまで心から堪能できたと思える」と説明。この時期の表明を「シーズン前に背中を押し