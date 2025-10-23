中国資本の半導体企業を巡るオランダと中国の対立を受け、日本自動車工業会（自工会）の片山正則会長は23日、「各社のグローバル生産に深刻な影響を及ぼす事態と認識している」との声明を発表した。日本の複数の部品メーカーに対し半導体の納品が保証できない可能性があると通知があったためだ。半導体の安定調達に懸念が高まっている。オランダ政府は9月末、企業統治の重大な欠陥を理由に、中国の電子機器大手の子会社でオラ