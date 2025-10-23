■プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD（23日、新高輪プリンスホテル）【候補選手一覧】運命のドラフト会議は23日開催吉報を待つ注目選手はどこの球団が指名するのかプロ野球ドラフト会議が23日に行われ、広島、阪神、日本ハムの最多3球団から1位指名を受けた創価大の立石正広（21）。抽選の結果、阪神の藤川球児監督（45）がくじを引き当て交渉権を獲得した。指名を受けた立石は「いやもう昨日からずっとドキドキし