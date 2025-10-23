修善寺温泉は、静岡県伊豆市、伊豆半島の中央に位置する温泉地で、伊豆最古の歴史を持つ名湯です。平安時代に弘法大師（空海）によって発見されたという伝説が残っており、地名の由来にもなった「修禅寺」を中心に、桂川（かつらがわ）沿いに温泉街が形成されています。夏目漱石や井伏鱒二など、多くの文豪が滞在したことでも知られ、そのノスタルジックな風景から「伊豆の小京都」とも呼ばれています。また、肌にやさしい「美肌の