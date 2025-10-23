ディスプレーパネル大手のTCL華星光電技術（TCL華星）のt8プロジェクトが21日、着工した。同プロジェクトは、TCL華星と広州市人民政府、広州経済技術開発区管理委員会が共同で出資し、建設を進めるもので、総投資額は約295億元（約6195億円）に上る。これは世界初の大規模量産8．6世代印刷有機ELディスプレー（OLED）生産ラインだという。TCL科技集団の上級副総裁でTCL華星の最高経営責任者（CEO）を務める趙軍（ジャオ・ジュン）