柏崎刈羽原発で22日、構内で働く職員の安全意識を高めようと「安全決起大会」が開かれました。再稼働を目指す中、稲垣所長は「危機感を持って対応しなければならない」と訓示しました。「安全決起大会」は東京電力が毎年、この時期に開いているもので43回目となります。22日は柏崎刈羽原発の構内で働く職員、156人が参加しました。＜柏崎刈羽原発稲垣武之所長＞「ひとりひとりが本気で危機感を持って対応しなければならない」6号