ヘリコバクター・ピロリ（ピロリ菌）はよく見られる胃疾患の多くと密接に関連しており、世界的に注目される公衆衛生の難題です。中国ではこのほど、この難題を解決する鍵が見つかりました。北京大学第三医院消化器科の周麗雅・宋志強教授チームは、全国40の医療機関の消化器疾患診療センターを率いて研究を進めてきた結果、Rifasutenizol（リファステニゾール、別名TNP-2198ｍｍ、リファマイシン系＋ニトロイミダゾール系のハイブ