マカオでは10月22日、「第2回中国・ポルトガル語国家経済貿易博覧会」「第30回マカオ国際貿易投資展覧会」「マカオ国際ブランドチェーン加盟展2025」が同時に開幕しました。三つの展覧会では計19の展示エリアが設けられ、展示面積は延べ3万平方メートルで、出展企業は全世界からの1100社以上です。特に目立つ出展品には、ロボットやビッグヘルス、農産物、新エネルギーなどの分野における最先端の製品とサービスが挙げられます。開