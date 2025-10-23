23日、東京都内で「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が開かれ、注目の米スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手をめぐり、1巡目指名でDeNAと2球団競合したソフトバンクが、抽選の末、交渉権を獲得した。DeNA・相川亮二新監督の後に抽選を引いた城島健司チーフベースボールオフィサー(CBO)は、1巡目指名後に取材に応じ、「残り物に福がありましたね」と顔をほころばせた。▼ 交渉権獲得後のソフトバンク・城島健