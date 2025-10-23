2022年に恥ずかしがるバニーガール動画で激バズりしたTikToker・ときちゃん。あれから3年、バズった記念日の10月23日(木)に最新デジタル写真集『カムバック！ バニーガール』をリリースした。2023年1月に発売された初のデジタル写真集『バニバニバニー』は、即3000DL超えの大ヒットを記録！ 今やグラエンサーとして大活躍のときちゃんだが、バズって3周年記念となる今作でもすべてバニーガール衣装で撮影を行った。インタビューで