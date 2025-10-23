◆プロ野球ドラフト会議（23日、東京都内）ソフトバンクは1位指名で米スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（20）を指名した。DeNAとの2球団競合となり、会場はどよめきに包まれた。抽選で城島健司CBOが交渉権を引き当てた。佐々木は岩手・花巻東高時代に通算140本塁打をマーク。高校3年時はドラフト1位候補だったが、「プロ野球志望届」を提出せずに、米大学への進学を選択した。佐々木は渡米2シーズン目となる大学の公