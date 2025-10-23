◆プロ野球ドラフト会議（23日、東京都内）ソフトバンクは1位指名で米スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（20）を指名した。DeNAとの2球団競合となり、会場はどよめきに包まれた。抽せんでは城島健司CBOが右手で当たりくじを引き当て、交渉権を獲得した。王貞治球団会長がコメント。「まずは指名権を得られたことが何より嬉しいですよ。我々の思いが通じたんだと思うね。彼の魅力は何と言っても長打力。長打力というのは