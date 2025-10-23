プロ野球ドラフト会議で先ほど、オイシックスの能登嵩都投手が阪神タイガースからドラフト5位で指名されました。 能登投手は北海道出身の24歳。今シーズンはチームのエースとして、イースタン・リーグ最多12勝を上げる活躍を見せました。最多勝など4つのタイトルを獲得し注目を集めていました。