◇2025年プロ野球ドラフト会議(23日)巨人からドラフト1位指名を受けた鷺宮製作所の竹丸和幸投手が会見に臨み、心境を語りました。竹丸投手はまず「ドラフト1位という高い評価をして頂いてとてもうれしいです」と語ると、前日に指名公表を受け、実際に1位で指名された瞬間について「名前を呼ばれ、うれしかったです」と述べました。巨人の印象については「伝統のある球団。プロ野球球界を引っ張ってきた存在」と話すと、憧れの選手