「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）阪神がドラフト１位から３位まで大卒野手を指名する異例の展開となった。まず１位指名で創価大・立石正広内野手を指名。広島、日本ハムと競合する中、藤川球児監督が見事に残りクジを引き当てた。さらに２位では日大の谷端将伍内野手を指名。そして３位でも筑波大の岡城快生外野手と３連続で野手を指名した。これは２０１８年のド