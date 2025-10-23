お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之の妻でフリーアナウンサーの青木裕子（42）が23日、自身のインスタグラムを更新。矢部の54歳の誕生日を家族で祝ったことを報告した。【写真】「ステキ！」パパ・矢部浩之への手作りプレゼントを公開青木は「ハッピーバースデー。今年はちょっと早めに家族でのお祝いをしました」とつづり、息子たちがキッチンでケーキを作る様子を公開。プレートには「パパ」と書かれており、家族の温