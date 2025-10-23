ロックバンド・ASIAN KUNG-FU GENERATIONが、25日に東京ドームで開催されるオアシスの来日公演にてオープニングアクトを務めることが決定し、同バンドのボーカル＆ギターの後藤正文が23日、自身のnoteにて経緯や心境を率直につづった。【ライブ写真】エモーショナルな表情のリアム！オアシス再結成ツアー『oasis live '25』アメリカ公演よりオファーが届いたのは、北アイルランドのバンド・ASHとのスプリットツアー大阪公演前