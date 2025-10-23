俳優の三宅裕司（７４）が２３日、東京・サンシャイン劇場で主宰する劇団「スーパー・エキセントリック・シアター」の第６３回本公演「地球クライシスＳＯＳ〜奇跡を起こせ！ロウジンジャーズ〜」（１１月３日まで、同劇場）の取材会に小倉久寛（７０）と登場した。１９７９年にミュージカル・アクション・コメディーを旗印に立ち上げた劇団による最新作で、アクション要素も魅力の一つ。ただ自身の三宅については「アクション