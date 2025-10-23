「プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、健大高崎の石垣元気投手（18）はロッテ、オリックスから1位指名を受け、くじ引きの結果、ロッテが交渉権を獲得した。同校で会見を行った石垣は「凄くホッとしています」と第一声。指名を終え、サブロー監督から中継を通じてメッセージを通じて初めて表情を崩したことに「いつも監督さんから表情に出し過ぎるなと言われていたのでなるべく感