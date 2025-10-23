自民党石川県連は23日、南加賀の地域支部との意見交換を行い、知事選対応について要望を聞き取りました。 白山と野々市の地域支部を訪問した自民党石川県連。現職の馳浩氏と新人の山野之義氏から推薦願を受け取っています。白山は前回、保守分裂した知事選で、選挙区の県議4人が1対3で割れるなど、対応が分かれた地域。 今回の推薦は、1人のみに必ず絞ってほしいといった声などが上がりました。白山市選出・作野 広昭 県議：