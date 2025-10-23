「プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、ロッテは健大高崎の石垣元気投手（18）を1位指名し、オリックスとの競合の末、交渉権を獲得した。サブロー新監督（49）は初仕事を終え、安堵（あんど）の表情を見せた。左手でくじを引き当て、「もうホッとしてます。これでもう僕の仕事終わったかなと思ってます」と笑顔。「おみくじとかも、僕、だいたい左手で引くんですよ。で、右手も引