寒暖差が激しく、体調管理が難しい季節になりました。東海3県ではインフルエンザが流行入りしましたが、痛くない検査やワクチンが注目されています。 ■早くも流行入り…インフルエンザを「AI」で診断 東海地方では10月23日、前線が南下し冷たい空気が流れ込んだ影響で、今シーズン一番の寒さになりました。一方で、各地の最高気温は20度を超え、気温差は10℃前後となり。寒暖差の激しい1日となりました。専門