千葉県浦安市の東京ディズニーランドのアトラクション「美女と野獣“魔法のものがたり”」で21日午後、安全ベルトが首にかかり、子どもがけがをする事故があったことが、運営するオリエンタルランドや消防への取材で23日、分かった。消防によると、子どもは救急搬送され入院が必要だった。21日午後2時半ごろ、来園者から「2歳男子がアトラクション乗車時に、安全ベルトが首にかかったようで苦しがっている」と119番があった。