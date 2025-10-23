NPBプロ野球ドラフト会議が23日に行われ、オイシックス新潟アルビレックスBCの能登嵩都投手が阪神タイガースから5位指名を受けました。大卒2年目の今季はイースタンリーグで12勝4敗、防御率2.60を記録し、最多勝、最優秀防御率、最高勝率、最多奪三振の4冠に輝いていました。【能登嵩都投手(球団プロフィールより)】生年月日：2001/09/2924歳（2025年10月23日現在）身長/体重：183cm / 85kg投打：右投・右