１８日、ニューヨーク市のタイムズスクエアに集結した「王はいらない」デモの参加者/Eduardo Munoz/Reuters（ＣＮＮ）米共和党はもう何日も、トランプ大統領に異議を唱える「王はいらない」デモを軽視しようと試みている。デモは先週末にかけて全国規模で繰り広げられた。共和党の主張によればデモに関与する人々は過激主義者であり、そのうち暴力的になるだろうということだった（実際にはそうならなかった）。デモ参加者は米国を