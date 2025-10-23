◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）巨人にドラフト１位で指名された鷺宮製作所の竹丸和幸投手（２３）が２３日、埼玉・狭山市内の同社事業所内で会見を行い、「ドラフト１位という高い評価をいただいてとてもうれしいです」と語った。竹丸は最速１５２キロを誇るアマ球界屈指の左腕。細身の体をしなやかに使い、スライダー、カーブ、カットボール、チェンジアップなどの多