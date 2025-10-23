高市首相との面会後に記者会見する横田早紀江さん（右）＝２３日、国会内北朝鮮に拉致された横田めぐみさん＝失踪当時（１３）＝の母早紀江さん（８９）＝川崎市在住＝は２３日、高市早苗首相との面会後に国会内で記者会見し、「（首相は）このままでは駄目だと分かっていると思うので、考えて動いてくれると期待している」と被害者の早期帰国を強く求めた。就任後初めて面会した首相の印象を「しっかりしていて、勉強も