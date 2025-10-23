＜プロ野球ドラフト会議＞◇23日安田大サーカスのクロちゃん（48）が23日、X（旧ツイッター）を更新し、プロ野球ドラフト会議で、母校の花園大の最速156キロ右腕・藤原聡大投手（4年＝水口）が、東北楽天ゴールデンイーグルスから1位指名を受けたことを祝福した。クロちゃんは「藤原聡大投手が楽天から1位で指名うけた！！入団すれば花園大から初のプロ野球選手になるしんよー！！プロ野球の後輩ができるしんよー！おめでと