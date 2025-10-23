◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）日本ハムは５位で強肩俊足の捕手、明徳義塾・藤森海斗を指名し、交渉権を獲得した。同校からは５年連続のドラフト指名となった。◆藤森海斗（ふじもり・かいと）２００７年６月２７日、北海道出身。１８歳。小学２年生時に根室野球少年団で野球を始め、明徳義塾中では軟式野球部に所属。明徳義塾では１年春の四国大会から背番号１９