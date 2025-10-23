◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）巨人は小浜佑斗内野手（沖縄電力）を５位で指名した。中部商業高から沖縄電力に入社した２４歳。走攻守がそろった即戦力遊撃手の交渉権を獲得した。１巡目には、前日に公表していた通りに最速１５２キロの本格派左腕で鷺宮製作所の竹丸和幸投手を指名。単独で交渉権を獲得した。２位では長身１８３センチのサイド右腕の早大・田和廉投手