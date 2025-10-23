◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）巨人は３位で亜大の左腕・山城京平投手を指名した。これで巨人は３位までいずれも即戦力投手の獲得となった。山城は身長１７４センチ、体重７０キロの左腕。沖縄・興南高から亜大に進み、１年春にリーグ戦デビュー。今年４月１６日の中大戦では自己最速を３キロ更新する１５４キロをマークした。担当の木佐貫スカウトは「ムチのように