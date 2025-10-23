◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）創価大の１４９キロ右腕・山崎太陽投手がヤクルトから３位指名を受けた。「本当にびっくりしています。この順位で呼ばれると思っていなかったので、ぼーっとしていたら呼ばれたのでうれしいです。下の方か育成かと思っていたので、まさかこんな順位でとは…」と目を丸くした。大学入学後に捕手から投手に転向し、投手歴は３年と伸びしろ