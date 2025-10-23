◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）中日から２位で指名された東北福祉大の桜井頼之介（よりのすけ）投手（２２）が２３日、宮城・東北福祉大で会見を行った。会見では常に口角上がり、笑みもこぼれた。「すごくうれしい気持ちが一番。まずは両親に電話で報告したい」。桜井は最速１５１キロを誇る右腕。６月の全日本大学野球選手権では同部を７年ぶり４度目の優勝へ導き