◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）ロッテが明大・毛利海大投手を２位で指名。交渉権を獲得した。最速１５１キロを誇る左腕は、今春の六大学野球リーグ戦で防御率１・３４を記録し、最優秀防御率とベストナインを獲得。夏に行われた日米大学選手権では、３試合計７イニングを投げ無失点の好投を見せた。秋の同リーグ戦では、２３日時点で２６イニングを投げ３勝、防御率１