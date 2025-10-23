立石正広内野手（２１＝創価大）が２３日に都内で行われたプロ野球のドラフト会議で３球団から１位指名を受け、抽選の結果、阪神が交渉権を獲得した。立石は「大学ナンバーワンスラッガー」として複数球団から注目されており、大学時代の通算成績は打率３割３分９厘、８２安打、１５本塁打、５６打点をマーク。長打率は脅威の６割越えで、広角に長打を打つことができるユーティリティープレーヤーとしてチームに貢献してきた。